Campagne om huisartsen naar Fryslân te halen slaat aan

Een huisarts wil op korte termijn al aan de slag, de anderen oriënteren zich op de mogelijkheden. In Fryslân is een groot tekort aan huisartsen. De campagne is door de provincie en de Friese Huisartsenvereniging opgezet om daar iets aan te doen.

Met de campagne moeten de komende twee jaar in totaal 22 nieuwe huisartsen naar Fryslân komen. Veel huisartsen van nu gaan binnen een paar jaar met pensioen of stoppen.