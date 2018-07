Elfwegentocht is een succes: "Het komt meer bij mensen in hun hoofd"

"De eerste week is heel goed gegaan, het was een succesvolle week," vertelt projectleider Tsjeard Hofstra tefreden. Twee weken is Fryslân fossielvrij. "Met name de initiatieven van kleine 'mienskippen' vind ik mooi. Zo halen ze zaterdag in Kûbaard het oud papier fossielvrij op, met een bakfiets en paard en wagen. In een aantal dorpen zijn zulke initiatieven ontstaan en ontstaan ook nu gaandeweg deze twee weken."