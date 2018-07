Drachtster woning beschadigd door brandstichting

In Drachten is vrijdagnacht door brandstichting schade aangericht aan een woning aan de Spitael. Omwonenden hoorden om een of drie twee luide knallen aan de voor- en achterkant van de woning. Ruiten sprongen en aan de achterkant liepen de garage en een auto schade op.

De bewoner en een buurman konden met een tuinslang voorkomen dat er grotere schade door brand ontstond. In de tuin zijn de restanten van een jerrycan gevonden. De politie onderzoekt de zaak.