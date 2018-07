Bosma schreef een boek over de geschiedenis van de otter

Harrie Bosma volgt de otter al jaren en hij heeft er nu ook een boek over geschreven. Zeventien jaar geleden was de otter niet meer in Fryslân. Het beest was uitgestorven, maar is met succes opnieuw geïntroduceerd.

"Er zijn nu zo'n vijftig otters in de provincie," vertelt hij. Hij is al jaren fan van het beest. "Hij is vlug en schuw, ik vind het interessant om zijn spoor te volgen." Door zijn werk bij Wetterskip Fryslân is hij veel op het water. Hij is ook vertegenwoordiger van de Zoogdierenvereniging in Fryslân.