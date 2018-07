Robien behaalt na blunder toch haar gymnasiumdiploma

Het zal je maar overkomen: herexamen moeten doen en daar dan op een tiende voor zakken. Robien Akkerman uit Leeuwarden dacht dat het haar overkwam. Maar de Leeuwarder studente van het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden was zo slim om haar herexamen in te kijken en de punten te controleren. En zo kwam ze erachter dat de school een blunder had begaan, waardoor ze nu toch nog is geslaagd.