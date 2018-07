De 8ste dag: waar en hoe is dit evenement te volgen?

Vijf tips uit de 47 schakels

Doppenketting, Oldehoofsterkerkhof om 14.20 uur:

Over de Oldehove wordt een ketting van 2.134 meter gemaakt met doppen in verschillende kleuren. Die ketting moet het wereldrecord breken. De doppen, alle 260.886, zijn ingezameld door Stichting Internationale Kinderhulp.

De Trouwerij, Leeuwarder Gemeentehuis om 14.43 uur:

Ook onderdeel van de kettingreactie is een ware bruiloft. Het bruidspaar zegt hun jawoord in het Leeuwarder gemeentehuis voor de ogen van heel Fryslân.

Beestenrace, Waagplein om 15.38 uur:

Op het Waagplein is een parcours uitgezet voor een race met koeien. Burgemeester Ferd Crone is de koeiencoach bij de beestenrace-schakel. Dairy Campus zorgt voor de keien, die speciaal voor 8ste dag een verblijf krijgen in de binnenstad. Wie zal winnen? Ferd 1, Ferd 2 of Ferd 3?

Boekendomino, Blokhuisplein om 16.45 uur:

Op het plein zal geprobeerd worden het wereldrecord boekendomino te breken. Met 10.500 boeken wordt er een grote sliert van 1,5 km gemaakt die over het plein, dwars door dbieb, eindigt aan de andere kant van het gebouw.

Goldfishmachine, WC Zaailand om 17.32 uur:

De kleinste schakel van het geheel is de goudvismachine. Drie getrainde goudvissen zwemmen naar de andere kant van hun kom waarna de laatste met zijn neus tegen een knopje duwt. Samen zorgen de vissen ervoor dat de kettingreactie niet stilvalt.