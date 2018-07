8ste dag: waar en hoe is dit evenement te volgen?

Met de vijf uur durende live-registratie van de 8ste dag maakt Omrop Fryslân de grootste live-uitzending uit zijn bestaan. Creatief producent Halbe Piter Claus geeft aan dat dat ook uitdagingen met zich mee brengt: ''Omdat de kettingreactie fan 8ste dag dwars door de stad loopt, filmen we alles volledig draadloos. Nieuwe techniek maakt dit gelukkig mogelijk en wij gebruiken het in het extreme. We doen er dus alles aan om dit prachtige Friese 'mienskipsproject' goed kunnen laten zien aan de mensen thuis en in de stad. Want de 8ste dag is waar LF2018 eigenlijk over gaat: over actie en reactie tussen mensen en organisaties die elkaar anders niet ontmoeten.''