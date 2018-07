Burgemeester Albert de Hoop geridderd bij zijn afscheid van Ameland

Betrokken burgemeester

Commissaris Brok noemde burgemeester De Hoop een betrokken burgemeester, die door zijn enthousiasme veel mensen heeft kunnen meetrekken, hierdoor kon hij veel op Ameland bereiken. Zo is het bijna zeker dat het eiland in 2020 klimaatneutraal is, onder andere dankzij een groot zonnepark. Ook zette hij zich in om de gevaren aan de noordkant van het eiland voor de scheepvaart te beperken. Onder zijn leiding kwam er een formele samenwerking tussen alle Waddeneilanden.

De Hoop nam vorig jaar het besluit om na twee ambtsperioden op te houden op het eiland. In zijn plaats komt voorlopig een waarnemend burgemeester. Binnenkort zal bekend worden gemaakt wie dat zal gaan zijn.

KIMO

De Koninklijke onderscheiding heeft De Hoop niet alleen voor zijn werk als burgemeester gekregen, maar ook voor alle andere activiteiten die hij naast zijn werk nog deed. Zo was hij jarenlang voorzitter van de internationale milieuorganisatie KIMO, waar 140 gemeenten in 70 landen bij zijn aangesloten.