Omwonenden van het Tsjûkemar gebruiken kunst om meer gasten te trekken

Mensen die de route meteen willen fietsen of wandelen, vallen met de neus in de boter, want dit weekend is bij de zuidelijke wal van het Tsjûkemar de kunstroute 'Kunst en meer' te bewonderen. Die werd tegelijk met de fietsroute te openen.

Bijzondere locaties

Op ongeveer zestien bijzondere locaties zoals een gemaal, kerken, een dorpshuis en een dorpscafé is dit weekend kunst te bewonderen van kunstenaars uit de streek, maar ook van daarbuiten. Ook het eiland Marchjepôle in het Tsjûkemar - met de boot te bereiken van Oosterzee - is een van de expositielocaties.

Het is het doel van de organisatie om een jaarlijkse traditie van de kunstroute te maken. Wethouder Durksz is erg positief. "In Gaasterland en Joure is al veel kunst, maar deze hoek was een beetje een witte vlek. Ik vind kunst en de natuur van het Tsjûkemar een hele mooie combinatie. Ik hoop dat ze dit doorzetten."