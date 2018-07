Cambuur wint eerste oefenwedstrijd met dubbele cijfers

De oefenpot trok veel publiek, dat meteen vanaf het begin af aan kon genieten van veel doelpunten. Al na twee minuten zetten de Leeuwarders de 1-0 op het scorebord. Daarna ging het snel, en stond het met rust al 9-0. De goals kwamen van Mbende, Robertha, Mathieu, Rossi en Schils. Vooral Robertha had het naar zijn zin, met in totaal vier goals in een helft.