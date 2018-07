Minder schimmels en meer alcohol, de Friese druiven doen het goed

Toch is het nog te vroeg om te zeggen of dit ook echt een topjaar wordt voor de wijnboeren in Fryslân. "Pas als de druif is geplukt kun je dat zeggen. Het is natuurlijk wel zo dat een goed begin het halve werk is. We hebben nu al wel heel veel voordelen te pakken."

Bedreigingen

Toch zijn er ook genoeg bedreigingen. "In Nederland hebben we toch erg last van vogels, vooral spreeuwen. Ook de Suzuki-fruit-vlieg maakt het de wijnboeren lastig."