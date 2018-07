Leeuwarder vrouw krijgt straf omdat ze burgemeester het land uit wil hebben

Bij de man uit Middelburg was thuis hennep gevonden. Hij heeft MS en zou daarom softdrugs gebruiken.

De vrouw uit Leeuwarden had haar het lot van de man aangetrokken en had de burgemeester in een e-mail 'heel veel ziekte, narigheid en pijn' toegewenst. Ze had de link gelegd met nazipraktijken en zei dat de naam van de burgemeester Duits klonk en dat hij op het eerstvolgende vliegtuig naar zijn 'eigen land' gezet moest worden. 'Als allochtone burgemeester dient u niet het belang van Nederland'.

Geschrokken

De vrouw zei dat ze achteraf erg geschrokken is van wat ze had opgeschreven. 'Ik ben als een feeks tekeergegaan', zei ze tegen de rechter. Er was een boete van 250 euro tegen haar geëist, maar omdat ze er financieel slecht voor staat, kreeg de vrouw een werkstraf.