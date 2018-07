Man (56) krijgt celstraf voor drugsproductie in Haulerwijk

Synthetische drugs

Crystal meth is een soort amfetamine, maar dan veel sterker en verslavender. In het lab lag veel materiaal om de synthetische drugs te maken. Een gedeelte van de loods was er al voor ingericht, toen de inval plaatsvond. In een ander gedeelte van de loods was een laboratorium in aanbouw.

Het pand aan de Slotemaker de Bruineweg was vroeger eigendom van Marinus Ooms, die bij een overval in 2006 om het leven kwam.