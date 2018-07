Nieuwe keeper Mous wil met SC Cambuur voor play-offs gaan

Met 22 jaar ben je aardig jong voor een keeper. Is dat een probleem?

"Eigenlijk niet. Ik heb er op nog jongere leeftijd voor gekozen om veel te willen spelen. Daarom ben ik naar Oss gegaan. Als je naar keepers kijkt van mijn leeftijd, zijn er niet veel die ieder weekend spelen.

Er zijn niet veel keepers van 22 jaar die al zeventig wedstrijden hebben gespeeld. Zo kun je je het best in de kijker spelen en dat is weer goed voor je ontwikkeling. Daarom heb ik daarvoor gekozen."

Is van Oss naar Cambuur in stap omhoog?

"Jazeker. Het is een grotere club. Cambuur draait doorgaans hoger mee en het speelt goed voetbal. Ook is het stadion groter, er komen meer mensen en de sfeer is hartstikke goed. In alles kun je zien dat Cambuur een grotere club is en dat de sportieve uitdaging groter is.

Ik heb gemerkt dat het een enorme volksclub is. Dat spreekt me enorm aan. Daarbij komt ook wat extra druk, maar dat is goed en hoort ook bij het voetbal."

In hoeverre kun je met de druk omgaan?

"Op het moment dat het fluitje gaat, vergeet ik alles om me heen. Dan ben je alleen maar met het spel bezig. Voor de wedstrijd ervaar je meer druk dan tijdens het spelen zelf."