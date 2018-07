Fries bedrijf helpt bij reddingsactie Thaise voetballers

Van Heck werd benaderd door de ambassade en het Nederlands Water Platform (NWP) om te kijken of zij hulp kunnen bieden. Het pompbedrijf heeft eerder ervaring opgedaan met het wegpompen van water en wordt vaker ingezet bij grote rampen. Zo heeft Van Heck bij een overstroming in een Servische mijn het water weggepompt en geholpen met de waterbeheersing bij de grote overstroming in Engeland in 2014.

In de mijn in het noorden van Thailand zitten de twaalf voetballers en hun trainer sinds 23 juni vast. Er zijn al verschillende pogingen gedaan om ze uit de grot te krijgen, maar dat is tot nu toe steeds mislukt.