Tweede ronde Wimbledon eindstation voor Sander Arends

Tempo gaat omhoog

Sock en Bryan schakelden in de tweede set een versnelling hoger. Na een paar minuten stond het al 3-0, en dat konden de Amerikanen uitbouwen naar 6-1. In de derde set probeerden Middelkoop en Arends terug in de wedstrijd te komen door veel energie in de partij te leggen. Na een mooi punt kwam er vaak een kreet van een van beiden, en zo pepten ze elkaar op.

Bij 4-3 leverde dat drie breakpoints op, maar die kon Mike Bryan allemaal wegslaan. Op 6-5 waren er drie setpoints op de opslag van de Amerikanen, maar opnieuw kwam Mike Bryan op die momenten met een goede opslag. In de tiebreak konden Arends en Middelkoop niet meekomen en dus pakten Sock en Bryan relatief eenvoudig de voorsprong in de partij.

Klein verschil

De Amerikanen zochten het initiatief in de vierde set, maar een voorsprong pakte ze niet. In de zesde game hadden ze een breakpoint op de opslag van Arends, maar dat weg met een strakke volley. De spanning in de wedstrijd liep op terwijl beide koppels hun eigen opslaggames wonnen. Voor de derde keer moest een tiebreak de doorslag geven. Ook daarin ging het weer lang gelijk op. Pas op 5-4 werd het verschil gemaakt in het voordeel van Sock en Bryan.