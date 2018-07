Provincie ruimt extra hectaren in voor bedrijfsterreinen

Nieuw convenant

In het nieuwe convenant wordt uitgegaan van een gemiddelde uitgifte van vijf hectare per jaar in plaats van de ruim drie hectare van nu. De focus ligt daarbij op de meest belangrijke regionale kernen. Dat zijn Dokkum, Burgum, Surhuisterveen, Feanwâlden en het cluster Kollum-Buitenpost.

De nieuwe afspraken gelden in eerste instantie tot en met 2019. Daarna wordt er geëvalueerd. Daarmee biedt het convenant ruimte in te spelen op bijvoorbeeld de effecten van de Centrale As.