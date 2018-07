De wolf die in april twee schapen heeft doodgebeten bij Boijl komt uit een Duitse roedel van zes. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen Environmental Research.

Het gaat om drie wijfjes en drie mannetjes die dit voorjaar in Nederland waren. De onderzoekers leiden dat af uit dna-onderzoek bij de doodgebeten schapen. Of deze wolven nog steeds in ons land zijn, is niet duidelijk.