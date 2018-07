De Hôflânsbrug in de J.W. de Visserwei in Grou is vier weken lang gestremd voor al het wegverkeer. De brug staat open, scheepvaartverkeer kan er dus wel gewoon door.

De hoofdlagers van de brug zijn kapot en moeten worden vervangen, meldt de gemeente Leeuwarden. Het defect is donderdag aan het licht gekomen bij een controle door de technische dienst. Het verkeer wordt met borden omgeleid.