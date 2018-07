Freek Kap-van Bergen verkozen tot docent van het jaar in Leeuwarden

Kap-van Bergen is psycholoog en is enkele jaren geleden begonnen met lesgeven. Dat doet hij nu vier dagen per week. Ook werkt hij nog als psycholoog. Kap-van Bergen moest wel even wennen aan zijn nieuwe titel. "Je krijgt niet iedere dag te horen dat je docent van het jaar bent geworden. Ik vind het een grote eer, want blijkbaar doe ik iets goed."

De verkiezing docent van het jaar wordt sinds 2013 gehouden. Joop van Eerbeek van Van Hall Larenstein werd tweede en Ritsko van Vliet van NHL Stenden derde.