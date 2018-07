"Tweede Kamer zet Waddenzee op slot"

Volgens Petersen is het nu verboden een proefboring te doen als er bijvoorbeeld een nieuw gasveld wordt gevonden onder de Waddenzee. "Bijvoorbeeld zoals een poosje geleden bij Schiermonnikoog. Daar werd een nieuw veld gevonden. Daar mag nu geen proefboring plaatsvinden." Dat is meer winst dan van tevoren werd gedacht, aldus Petersen. Toch houdt dit nieuwe amendement de plannen voor gaswinning bij Ternaard niet gelijk tegen. Daar baalt Petersen van: "Het eerste voorstel ging van GroenLinks ging verder. Daarmee werd alles wat nu gaande is aan plannen verboden. Dat voorstel kon niet rekenen op een meerderheid."

Beter beschermd

De stemming van de Tweede Kamer betekent, dat de Waddenzee nu beter wordt beschermd dan eerst. En daar is ook burgemeester Bert Wassing van Terschelling blij mee. Volgens Wassink is dit een stap in de goede richting. Hij heeft de afgelopen tijd namens de andere Waddeneilanden bij minister Wiebes van Economische Zaken aangedrongen op het stopzetten van verdere gaswinning.

Positief signaal

"Een groot compliment voor de burgemeesters van de eilanden. Ze hebben echt druk op de ketel weten te houden. Deze stop is echt te danken aan hun inzet," zegt Petersen. Burgemeester Wassink had in een brief aan minister Wiebes en alle fractievoorzitters aangedrongen op het afbouwen van de gaswinning. Dat ze daar nu mee instemmen is een positief signaal: "Het zegt alleen niets over de bestaande vergunningen. Zoals hier op het eiland."

Tulip Oil heeft plannen om vanaf het oostelijke deel gas te winnen onder de Noordzee. Dat kan doorgaan, omdat daar al vergunningen voor zijn afgegeven. Datzelfde geldt voor de gaswinning bij Ternaard. "Die vergunningen terugdraaien, kan niet zomaar," zegt Wassink. "Maar het begin is er."