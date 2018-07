Politie waarschuwt voor inbrekers in Buitenpost en omgeving

De politie Noordoost-Fryslân waarschuwt op Facebook voor inbrekers die de afgelopen weken hebben toegeslagen in woningen in Buitenpost en omgeving. De daders betreden de huizen via ramen en deuren die niet zijn afgesloten. Hun buit bestaat uit onder andere mobiele telefoons en portemonnees.

Mensen die weggaan, moeten ook tijdens het mooie weer alles goed afsluiten, aldus de politie. Bovendien is het belangrijk om deuren en ramen te sluiten die makkelijk toegankelijk en niet direct in het zicht zijn. Mensen die iets verdachts zien, wordt opgeroepen meteen 112 te bellen. De politie kan dan gelijk in actie komen, wat de kans op aanhouding vergroot, zo staat in de boodschap op Facebook.