Haven Lauwersoog wordt bereikbaar gemaakt voor grote vissersschepen

Het was erg moeilijk om een vergunning te krijgen voor het uitbaggeren van het Westgat, omdat het in een natuurgebied ligt. Het is dan ook maar de vraag of de klus in de toekomst weer wordt uitgevoerd.

Voorzitter Barbara Holierhoek van vissersvereniging Hulp in Nood hoopt dat de eenmalige actie voorlopig voldoende zal zijn, om de haven van Lauwersoog bereikbaar te houden. "De natuur gaat haar eigen gang. Het zou eigenlijk structureel moeten worden opgelost. Dat is van belang voor schepen met meer diepgang, maar het is nu ook al gevaarlijk voor schepen met minder diepgang."