Ratatouille #10 Stoofvlees uit Eritrea van Tsegab

Toen Tsegab 15 jaar was, vluchtte hij helemaal alleen uit zijn geboorteland Eritrea. Hij maakte van Libië de oversteek naar Italië in een bootje. Voordat hij instapte, wist hij dat hij 50% kans had om de reis op zee te overleven. Twee mensen in zijn boot haalden de reis niet.

Dokter worden

Na jaren van rondzwerven kwam Tsegab in Leeuwarden, waar hij nu twee jaar woont. Hij heeft hier zijn plek gevonden, woont in een studentenhuis en heeft drie baantjes om zijn studie en kamer te betalen. Zijn doorzettingsvermogen en ambitie vallen op. Hij werd dit jaar genomineerd voor de LC-awards voor de beste schoolprojecten. Want Tsegab heeft een doel: dokter worden. "Ik ben heel erg leergierig. Ik heb nu net MBO dienstverlening en zorg afgerond. Ik wil eigenlijk arts worden. Ik ben nog onderweg. Hoe ver ik kan, ik ga gewoon verder studeren."