Sander Arends naar tweede ronde op Wimbledon

Beide duo's waren gelijkwaardig in de eerste set. Arends en Middelkoop hadden in het begin van de wedstrijd één breakpoint, en bij 6-5 waren er twee setpoints op de opslag van Nedunchezhiyan. Die kon ze beide wegserveren en daarom moest op 6-6 een tiebreak de beslissing geven. Ook de tiebreak was lang spannend, maar door een schitterende backhand van Arends op 5-4 werd het verschil gemaakt.

Knappe volleys

De tweede set begon net zo spannend als de eerste. Arends maakte zo nu en dan indruk met een aantal knappe volleys, wat hem veel applaus van het Engelse publiek opleverde. Bij 4-4 waren er ineens twee breakpoints op de opslag van Krajicek, maar Arends en Middelkoop konden de break niet maken. Daarna waren er voor beide koppels nog meer breakpoints, maar opnieuw moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin pakten Arends en Middelkoop rap een voorsprong (5-1) en dat zorgde ook voor winst in de set.

Het blijft lang spannend

De spanning in de wedstrijd werd er na de eerste twee sets niet minder om. Beide koppels pakten tot 5-4 eenvoudig hun eigen opslagbeurten. Bij die stand moest Austin Krajicek opslaan, maar een paar machtige returns van Arends en Middelkoop zorgden voor twee matchpoints. Toch lukte het Krajicek om die weg te slaan. Twee games later waren er op de opslag van Nedunchezhiyan zelfs drie matchpoints (0-40), maar opnieuw konden Arends en Middelkoop het niet afmaken.

In de tiebreak was er weer een snelle voorsprong voor het Nederlandse duo (4-1), en weer konden ze dat omzetten in winst van de tiebreak en dus ook de partij.