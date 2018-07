Peter de Jong: Mijn leven is gered door Lifelines

"De nieuwe subsidie is cruciaal voor de waarde van Lifelines", zegt directeur Saakje Mulder. "In die zin zijn we gered door de staatssecretaris, de drie provincies, het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. Lifelines helpt niet alleen de mensen in Noord-Nederland bij gezond ouder worden. "Het geldt voor heel Nederland en zelfs de hele wereld. Maar zeker ook voor Friezen zitten er elementen in die onderzoekers kunnen gebruiken om mensen gezonder te maken."

Uniek in de wereld

Wat Lifelines doet, zoveel mensen volgen over zoveel jaar is uniek in de wereld, vertelt Saakje Mulder. Er zijn wel andere grotere onderzoeken, maar dan hebben ze niet drie generaties. "Wij zijn echt uniek in de wereld."

Er zijn 450 aanvragen geweest voor gegevens van Lifelines en 250 publicaties. Een van die voorbeelden van zo'n onderzoek is de relatie longpufjes-obesitas. Verder is ook bekend geworden door onderzoek met Lifelinesgegevens, dat veel mensen die risicofactoren hebben geen preventieve medicatie krijgen. En je kunt alles daarin betrekken, vertelt Mulder. Het kan om medische dingen gaan, maar ook om bijvoorbeeld werkloosheid.

"Wij verdienen geen geld. Daarom moeten wij ook subsidie hebben. Het verzamelen van informatie wordt betaald door de provincies, UMCG, de RUG en VWS. De onderzoeker betaalt voor het gebruiken van de data. Daar maken wij geen winst op." En daarom is de extra financiering noodzakelijk, vindt Mulder.