Eastermar 'niet veranderd' door Postcodekanjer

Fonds

De Eastermarders blijven er nuchter onder, al was er in het begin van het jaar wel enige opschudding over het fonds dat werd opgericht. Het oorspronkelijke idee was om minder gelukkige dorpsbewoners te helpen. Burgemeester Gebben van Tytsjerksteradiel zou de beschermheer worden van dit Eastermarder Kanjerfonds. Mensen uit Eastermar die het financieel moeilijk hebben, zouden dan kunnen worden geholpen door het fonds.

Prijswinnaars uit Eastermar waren niet meteen enthousiast over de plannen. Het gaf sommige winnaars het gevoel dat zij hieraan mee moesten doen en het werd niet duidelijk wie dan uit moest maken wie wel of niet hulp krijgt. "En dat is ook terecht", zegt Anne Oosterdijk, een van de initiatiefnemers van het fonds. "Wanneer geef je wel of niet iets aan iemand? Dat moet je op de een of andere manier wel toetsen en dat kan alleen door inzicht te krijgen in de financiële situatie van mensen. En dat is tricky. Als je er verder over nadenkt, dan zeg je al gauw 'dat kan ik niet doen'."