Friese ziekenhuizen krijgen Roze Lintje voor goede borstkankerzorg

De ziekenhuizen in Leeuwarden, Sneek, Drachten en Heerenveen hebben opnieuw het Roze Lintje gekregen van de Borstkankervereniging Nederland. Het lintje staat symbool voor goede borstkankerzorg.

Met het Roze Lintje kan de kwaliteit van borstkankerzorg in Nederland worden gemeten en met elkaar worden vergeleken. De Friese ziekenhuizen werken sinds vorig jaar samen om te komen tot een provinciaal borstkankercentrum. Dat moet in 2019 klaar zijn. De diagnose kan dan in de vier ziekenhuizen plaatsvinden. Alle operaties worden in het MCL in Leeuwarden gedaan.