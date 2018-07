Zeehonden blijven vastzitten in visnetten

Zeehondencentrum Pieterburen maakt zich zorgen nu ze in twee weken tijd drie zeehonden heeft opgevangen die vastzaten in visnetten. Een van de zeehonden is overleden aan zijn verwondingen.

Het centrum doet een dringende oproep om zee en strand schoon te houden. De netten zorgen voor zware verwondingen bij de zeehonden. Hoe het komt dat er ineens zoveel zeehonden vastzitten in de netten, is niet duidelijk.