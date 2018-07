Celstraf geëist voor automobilist die fietser doodreed

Tegen een 25-jarige inwoner van Feanwâlden die in september 2016 op de Archipelweg in Leeuwarden een 74-jarige fietser doodreed, is donderdag een celstraf van vijf maanden en een voorwaardelijk rijverbod van twee jaar geëist.

Volgens justitie heeft de man "erg onvoorzichtig, bijna roekeloos" gereden. Hij reed meer dan 80 kilometer per uur, waar 50 de maximumsnelheid is. De man had cocaïne gesnoven en zijn snelheidsmeter was defect.

De 74-jarige fietser raakte ernstig gewond bij het ongeluk. Hij overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen. De rechtbank doet op 19 juli uitspraak.