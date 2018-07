Oud-Cambuurspeler Ruud ter H. twaalf jaar cel in

Het gebeurde in augustus vorig jaar, nadat ze ruzie kregen in het café in het Twentse dorpje Reutum. De straf staat gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De twee broers Ter H. moeten ook een schadevergoeding van ruim 69.000 euro betalen aan de familie van het slachtoffer.

In de rug gestoken

De daders kregen in het café in Reutum ruzie met de twee broers uit Winterswijk. Een vechtpartij werd beëindigd, maar toen pakten de daders een mes uit het café en staken ze de slachtoffers buiten het café in hun rug.

Frank ter H. heeft niet gestoken, maar krijgt wel dezelfde straf opgelegd als zijn oudere broer. Zijn rol in het gebeuren was volgens de rechtbank gelijk aan die van Ruud, omdat ze alles samen deden.