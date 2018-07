Helena Zeinstra hoopt op finale voor haar Erwin

Zeinstra begint zaterdag in het team van scheidsrechter Björn Kuipers aan zijn vierde wedstrijd van het toernooi. Dat is Zweden - Engeland. Als die wedstrijd goed verloopt, maakt Zeinstra kans op de finale.

Voor Helena zou dat een geweldige kroon op de carrière van haar man zijn. Maar een must is het niet. "Het is al prachtig en ik ben nu ook al heel trots op hem", zegt ze. Zeinstra stopt er nog niet mee als assistent-scheidsrechter, maar voor Team Kuipers is het WK wel het laatste grote toernooi. Als Team Kuipers naar de halve of hele finale gaat, reist Helena af naar Rusland.