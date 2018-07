Café-eigenaar en gemeente botsen over drank- en drugsverklaringen Prins

Eigenaar Prins zei in de rechtbank van Groningen dat de maatregel is gebaseerd op 'los zand' en vindt dat de gemeente afgaat op verhalen 'van horen en zeggen'. Er is volgens Prins nooit geconstateerd dat er in het café drugs zijn verhandeld en is daarom van mening dat de straf die hij heeft opgelegd gekregen 'wel erg zwaar' is.

Het scheelt Prins zo'n 70 tot 80 procent van de omzet. De andere inkomsten zijn afkomstig uit de snackbar, die wel open mocht blijven. Er wordt volgens Prins veel aan gedaan om te voorkomen dat er iets misgaat en als er geweld plaatsvindt, wordt er adequaat ingegrepen. Prins verzamelde bovendien achthonderd verklaringen van bezoekers die zeggen dat ze zich in het café veilig voelen.