Lifelines krijgt miljoenen, maar wat doen ze precies met al dat geld?

Onderzoeksfases

Lifelines heeft het gezondheidsonderzoek onderverdeeld in verschillende fases. In 2006 is begonnen met de eerste fase, die in 2013 is afgesloten. De tweede fase was klaar in 2017. In die fases zijn gegevens verzameld door het laten invullen van enquêtes, het afnemen van lichaamsmaterialen, het meten van bloeddruk en het maken van hartfilmpjes.

Met de nieuwe miljoeneninjectie kan met de derde fase worden aangevangen. Die begint waarschijnlijk in 2019. Hoe deze fase er precies uit komt te zien, is nog niet helemaal duidelijk, maar het gaat voor een groot deel lijken op de vorige fases.