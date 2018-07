Twan Verseput uit Oudehaske alweer wereldkampioen speedsurfen

Vorig jaar wist Verseput dezelfde titel ook al in de wacht te slepen. Verseput zette dit jaar een topsnelheid van 74,15 kilometer per uur neer. Daarmee sloeg hij een flink gat met de nummer twee, de Duitser Andy Laufer. Die kwam uit op 70,71 kilometer per uur. "Ik ben superblij. Mooi dat ik weer heb aangetoond de snelste te zijn. De weersomstandigheden waren geweldig", zegt Verseput.

Speedsurfen is een discipline van het windsurfen waarbij het de bedoeling is om een zo hoog mogelijke snelheid te bereiken over een bepaalde afstand. Vlak water en veel wind zijn daarbij belangrijk. De snelheid wordt gemeten met gps.

Verseput komt zaterdag terug naar Nederland.