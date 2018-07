Openbaar Ministerie en veroordeelde in hoger beroep in 'handremzaak'

De rechter vindt bewezen dat de man verantwoordelijk is voor het veroorzaken van het ongeluk waarbij Postema om het leven is gekomen en de bestuurder zwaar lichamelijk letsel is toegebracht. De Groninger werd in juni veroordeeld tot een jaar cel, drie jaar minder dan de eis van het OM.

Het dodelijke ongeluk gebeurde doordat de veroordeelde aan de handrem trok van het busje waar hij met drie anderen in zat. Het busje vloog daarna over de kop en de bestuurder raakte zwaargewond.