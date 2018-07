Gemeente schakelt inwoners in bij zoektocht nieuwe burgemeester

Achtkarspelen vraagt de inwoners aan te geven wat zij van de nieuwe burgemeester verwachten. Hij of zij wordt de opvolger van Gerben Gerbrandy, die recentelijk heeft aangegeven er na zes jaar mee op te houden.

Profielschets

Komende maandag gaan vertegenwoordigers van organisaties en verenigingen in de gemeente met elkaar om tafel in het gemeentehuis in Buitenpost. Het resultaat van deze avond wordt meegenomen bij het opstellen van een profielschets.