Natuurorganisaties vinden Werelderfgoedcentrum "wel heel hoog"

"Wel heel hoog"

"We zijn hartstikke blij met dit centrum", zegt Arjen Kok van Natuurmonumenten, "maar het kan volgens het bestemmingsplan een hoogte krijgen van 30 meter en dat is in dit gebied wel heel hoog."

Kok vindt zo'n hoog gebouw in Lauwersoog niet passen. "De kernwaarden van het Waddengebied zijn vooral stilte, ruimte en duisternis. Die zijn in dit deel van het Wad nog aanwezig en dan zou het eigenlijk niet goed zijn dat in dit gebied zo'n hoog gebouw komt."