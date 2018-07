Oude jeugdherberg Sneek ''buitenkans'' voor Talant

De collectie auto's van Peter Huisman is al op zijn plaats. Samen met zijn moeder is hij druk bezig de dozen uit te pakken in zijn nieuwe woning, maar het duurt nog wel even voordat alles goed staat. De auto's, het bed en de televisie hebben hun definitieve plaats al. En ook hij is blij met zijn uitzicht. ''Als dan de bootjes van de Sneekweek langskomen, dan kan ik ze allemaal goed zien.''