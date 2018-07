ChristenUnie heeft vragen over asbestopslag bij Heerenveen

Op het Ecopark De Wierde wordt jaarlijks zo'n 15.000 ton aangeleverd. De stortplaats - wanneer die vol zit - wordt van bovenaf dichtgemaakt. Het probleem is alleen, wanneer de belt nog niet vol is, dat de asbestdeeltjes door de lucht in de omgeving kunnen komen.

Daarom wil de ChristenUnie dat de provincie inzet op andere manieren om asbest te storten. Ook wil de partij weten hoe het toezicht op de stort is geregeld in Heerenveen.