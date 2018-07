StreetArt-artiesten in Harlingen moeten kunst dichter bij de mensen brengen

Kunstenaar Matthew May uit Amsterdam heeft woensdag de eerste verfstrepen op de weg gezet in de Voorstraat in Harlingen. Officieel was hij toen al een hele dag bezig met het kunstwerk. Om tien uur werd het officiële startsein gegeven voor de start van het eerste StreetArt Festival van Harlingen. Drie kunstenaars gaan de komende dagen in de havenstad aan de slag met driedimensionale kunstwerken met een maritiem thema.