Carver komt met nieuwe assemblagefabriek naar Fryslân

Dit jaar nog opent het bedrijf de assemblagefabriek, waar die precies komt in Fryslân is nog niet duidelijk. Carver heeft daarvoor twee locaties op het oog. Waarschijnlijk wordt dat de komende weken bekendgemaakt. In november moet de fabriek openen.

Werkgelegenheid

Volgens CEO Anton Rosier van Carver gaat de fabriek in eerste instantie zo'n 25 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. De keuze voor Fryslân was volgens hem eenvoudig. ''Er gebeurt heel veel op het gebied van fossielvrije energie in de provincie. Dat past goed bij onze visie en wij verwachten dat we helemaal op onze plaats zijn in Fryslân.''