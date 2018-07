Bezorgdheid over woningbouw in kleine dorpen Ooststellingwerf

OoststellingwerfsBelang vraagt nu of het niet mogelijk is in alle dorpen te bouwen naar de behoefte aan woningen. In de woonvisie van het vastgestelde beleid staat dat 70% van de woningen in de grote kernen moet worden gebouwd.

PvdA-wethouder Fimke Hijlkema zei dat die woonvisie de basis van het beleid blijft, maar dat er ook nog wordt gebouwd in kleine dorpen. De interesse voor woningen in Elsloo groeit bijvoorbeeld.