'Conference of the birds' over de overeenkomsten tussen vogels en Friese orkesten

Het geluid van vogels en Hafabra orkesten verdwijnt. Maar moeten wij dat erg vinden? Die vraag staat centraal in de voorstelling Conference of the birds van componist en geluidskunstenaar Sytze Pruiksma. ''Het doet mij pijn. Er zijn minder vogels en orkesten. En die maken juist het geluid waar is zo gelukkig van word.'' Daarom dacht ik: ''Hier moet ik iets mee doen.'' De voorstelling gaat op zaterdag 7 juli in première, maar in Fryslân Hjoed alvast een voorproefje.