Maltese minister van cultuur nu toch naar Leeuwarden

Al in april heeft de provincie contact gelegd met Malta, naar aanleiding van het verbreken van de contacten door de stichting LF2018. Reden voor dat besluit waren opmerkingen van de voorzitter van het Culturele Hoofdstad-comité over de moord op een journaliste op het eiland. De minister van cultuur had al aangeboden om te komen, maar eind juni lukte het niet meer om contact te krijgen. Sms-berichten van gedeputeerde Poepjes kregen geen reactie.

De Tweede Kamerfractie van het CDA stelde daarna Kamervragen over de affaire.