ElfwegenVLOG: Het loopt op wieltjes voor Bauke

De Elfwegentocht: twee weken lang gaat Fryslân proberen om zo fossielvrij mogelijk te reizen. Maar hoe werkt dat eigenlijk in de praktijk? Wij gaan iedere dag met iemand meerijden naar het werk of school. En dat gaat natuurlijk op een fossielvrije manier. Woensdag is Bauke onderweg op wieltjes. Met Sinne en Jilles, de kinderen van Anja en André Bakker, skeelert hij naar school.