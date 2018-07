Eerste paal van 45 energiezuinige woningen bij Opende geslagen

Het plan om 45 energiezuinige woningen aan de rand van Opende te bouwen is nu toch begonnen. De eerste paal is woensdagochtend geslagen voor het huis van het echtpaar Cor en Marianne van Staveren. In 2013 is het plan De Peinder Mieden gepresenteerd. Daarna heeft het door verschillende struikelblokken lang geduurd voordat het werk kon beginnen.