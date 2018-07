Bommelding SC Heerenveen was dinsdagavond al binnengekomen

Volgens Van der Zwan is in goed overleg met de politie het besluit genomen om in de nacht wel alvast met het onderzoek te beginnen, maar pas 's ochtends de omgeving van het voetbalstadion af te zetten en om op te schalen. Dat besluit had ook gevolgen voor de leerlingen van het Friesland College naast het stadion. Die moesten examens doen.

De vroege leerlingen werden naar huis gestuurd. Pas om 9 uur 's ochtends konden de leerlingen via een ingang aan de zijkant het gebouw binnen. De kantoren bij Sportstad Heerenveen werden rond elf uur vrijgegeven, het stadion zelf volgde om een uur 's middags.

"Een kronkel"

Volgens Van der Zwan past een bommelding helemaal niet bij de cultuur van Heerenveen en de voetbalclub. De dader had volgens de burgemeester "een kronkel in zijn hoofd". Hij hoopt dan ook dat de politie de dader snel oppakt.