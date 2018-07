Potvis niet gestorven door plastic, maar door longontsteking

Vorige week waren er al vermoedens dat het grote dier aan een longontsteking was bezweken, maar nu is het definitief. Ook is duidelijk geworden wat de potvis in de laatste dagen voor zijn dood heeft doorgemaakt. "Het dier was heel erg ziek, en heeft daarom de vaste trekroute van de kudde verlaten", vertelt Lonneke IJsseldijk van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. "Het is een beetje speculeren of hij dat deed om alleen te gaan sterven of omdat hij te zwak was om verder mee te zwemmen."

Plastic

Er werd eerst nog gedacht dat de walvis misschien door plastic om het leven was gekomen, maar dat blijkt niet het geval te zijn. "In drie van de vijf potvissen die vorig jaar bij Texel aanspoelden, zat wel plastic. Maar in het dier dat in december bij Domburg aanspoelde, weer niet."