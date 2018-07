Iceman-methode wordt steeds vaker geaccepteerd

De ijswaterbehandeling en koud watermethode die onder andere de Iceman Wim Hof en ook zijn Friese adept Evert Hettema uit Leeuwarden toepassen, wordt steeds vaker door het medische circuit geaccepteerd. Zo is het AMC ziekenhuis in Amsterdam begonnen met een onderzoek om te bekijken of de Iceman-methode effectief genoeg is om in het behandelingspakket op te nemen. Uit eigen onderzoek blijkt namelijk dat 30 procent van de cliënten, die koud douchen, minder last hebben van ziekteverzuim.